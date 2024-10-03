Sosyal medyada bir Türk'ü etiketleyen Trump ortalığı karıştırdı

ABD'deki Başkanlık seçimlerinde yeniden aday olarak Kamala Harris ile yarışan Donald Trump, X'te bir Türk vatandaşını etiketleyince sosyal medya bir anda karıştı.

Eski ABD Başkanı ve başkan adayı Donald Trump'ın etiketlediği Türk vatandaşı bir anda gündem oldu. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Trump, yanlışlıkla bir Türk kullanıcının hesabını etiketledi.

Söz konusu paylaşımda Trump, “Gönderimi beğendiğiniz için teşekkürler! Size Kuzey Carolina için önemli seçim bilgileri göndereceğim. Donald J. Trump için 5 Kasım'da oy vermeye hazır olun” dedi.

Trump'ın kendisini etiketlediğini gören Türk kullanıcı, gözlerine inanmadı. Yaşadığı şoku atlatan Türk kullanıcı Trump’ın paylaşımı karşısında şaşkınlığını belli ederek, “Lan ne oluyor beni niye etiketledi bu” dedi.

Söz konusu paylaşım ise 1,5 milyondan fazla görüntüleme alırken, gelen yorumlar ise tebessüm ettirdi.