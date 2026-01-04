Sosyal medyada Maduro çılgınlığı: Eşofmanı yok sattı!

ABD tarafından alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun giydiği eşofman sosyal medyada viral oldu. Ünlü spor markasına ait eşofmanın stokları kısa sürede tükendi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, cumartesi günü sabahın erken saatlerinde ABD’ye ait bir helikopterle Venezuela’nın başkenti Caracas’tan alındı. Maduro ve eşi, ABD Donanması’na ait USS Iwo Jima gemisine bindirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Maduro'nun gemide çekilen fotoğrafını paylaştı. Maduro'nun üzerindeki eşofman sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sosyal medya kullanıcıları, Amerikan spor markasına ait eşofmanı internette sorgulamaya başladı. ABD'de 140 dolara (6 bin TL) satılan eşofmanın stokları kısa sürede tükendi.

Ne olmuştu?

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil Pinto, 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin Caracas'taki sivil ve askeri tesislere saldırdığını söylemişti. Washington'un eylemlerini askeri bir saldırı olarak kınayan Pinto, ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik saldırıyı doğrulamış, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi hakkında New York'ta iddianame düzenlenerek suç duyurusunda bulunulduğunu söylemiş, Venezuela devlet başkanı hakkında uyuşturucu ve silah suçlamalarıyla ilgili iddianame hazırlandığını bildirmişti. Maduro ve eşi, ilk olarak ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA) New York genel merkezine götürülmüş, burada kimlik tespiti, parmak izi ve resmi gözaltı işlemleri yapılmıştı. İkili daha sonra ise Brooklyn'de bulunan New York Metropolitan Federal Gözetim Merkezi'ne getirilmişti. ABD basını, Maduro ve eşinin Pazartesi günü Manhattan'da bulunan New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılmasının planlandığını iddia etmişti.