Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraf

Girişimci Courtney Lee Johnson, Twitter'da "Bu adam eşi uyuyabilsin diye 6 saatlik uçuş boyunca ayakta durdu" notuyla bir fotoğraf paylaştı: İşte buna aşk denir. Fotoğraf karesinde bir adam uçağın koridorunda, dirsekleriyle iki koltuğa dayanırken, bir kadının da üç koltukluk sırada uzandığı görüldü. 15 binden fazla beğeni ve yüzlerce yorum alan fotoğraf yoğun ilgi görürken, tartışmaya da sebep oldu. Birçok kişi yaşananları Johnson'ın yaptığı gibi "aşk" diye nitelendirmedi.

'HİÇ BU KADAR AŞIK OLMADIM'

Bazılarıysa bu hareketin romantik olduğunu düşündü. Bir Twitter kullanıcısı “Asla bu kadar aşık olmadım ... Bu hareketi yapacak kadar aşık olmayı sabırsızlıkla bekliyorum" diye yazdı.

KİMİLERİ BENCİLCE BULDU

Ancak birçok kişi kadının davranışını “bencil” diye niteledi. Bir kullanıcı “Eğer aşk buysa, ben yalnız kalmayı tercih ederim” derken bir diğeri de "Aşk değil sömürü. Kafasını adamın kucağına koyarak dinlenebilirdi. Çok düşüncesiz” yorumunda bulundu.

'EVLİLİKLERİNİ YARGILAMAYACAĞIM'

Başka bir kullanıcı da şunu söyledi: “Evliliklerini yargılamayacağım. Benim kocam bunu benim için yapacak türden bir adam, ama ben ondan bunu isteyecek bir eş değilim!”