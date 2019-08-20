Sosyal medyayı ikiye bölen video: Tavşan mı karga mı ?

Twitter'da Dan Quintana adlı bir kullanıcının paylaşımı sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Tartışmalar akıllara 'altın sarısı mı mavi mi?' paylaşımını getirdi.

Twitter hesabında Dan Quintana adlı kullanıcı "Tavşanlar burnunun okşanmasını sever" notuyla bir paylaşımda bulundu. Ancak paylaşımı hızla yayıldı ve bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Sosyal medyada pek çok kişi Quintana'nın aksine videodakinin tavşan değil karga olduğunu ifade etti. Bir kullanıcı "Hayatımda gördüğüm en tuhaf tavşan kulakları" diyerek videodaki canlının karga olduğunu ifade etti.

Bazıları ise görüntünün tavşan kafası olduğunu kulak kısmının ise optik ilüzyon ile farklı göründüğünü belirtti.

Bir başka grup da esprili bir dille çizim yaparak aslında bir ördek olduğunu iddia etti. Ancak çoğunluk videodaki hayvanın karga olduğu konusunda ısrarcı.