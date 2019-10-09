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  3. 09 Ekim 2019 10:39

Sözünü tutmayan belediye başkanına öyle bir şey yaptılar ki...

Meksikada belediye başkanı, seçim sırasında verdiği yol yapma sözünü ve diğer vaatlerini yerine getirmeyince sinirlenen halk, belediye başkanını bir kamyonete iple bağlayarak yollarda sürükledi.

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Olay, Meksikanın Chiapas eyaletindeki meydana geldi. Las Margaritas ilçesinin Belediye Başkanı Jorge Escandona, bir kamyonete iple bağlanarak Las Margaritas sokaklarında sürüklendi. Yerel medya, Escandonanın seçim sırasında yol yapma ve çok sayıda vaat verdiği, ancak sözünü tutmaması nedeniyle sinirlenen halkın, Escandonayı kamyonetin arkasına bağlayarak yollarda sürüklediğini duyurdu. 

Polisin müdahalesi sırasında yaşanan arbedede, 11 kişi yaralanırken, 30 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. Escandonanın sağlık durumunun ise iyi olduğu açıklandı.

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meksika , belediye başkanı
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