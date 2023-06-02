  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

Stoltenberg Türkiye'ye geliyor
Güncelleme:

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere 3-4 Haziran'da Türkiye'ye gelecek.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, 3-4 Haziran'da Ankara'yı ziyaret edecek.

3 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılacak Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra üst düzey Türk yetkililerle ikili görüşmelerde bulunacak.

Stoltenberg, dün yaptığı açıklamada, Türkiye'deki seçimler sonrasında İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili diyaloğu yeniden başlatmak istediğini belirtmiş, konuyu görüşmek üzere Ankara'yı ziyaret edeceğini duyurmuştu.

ANKARA'YA YALNIZ GELECEK

Stoltenberg, dün Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde, "Bu hafta başında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda ilerleme kaydedilmesinin önemini her zaman vurguluyorum. İsveç'in olası katılımını nasıl sağlayabileceğimizi ele alma konusunda yakın gelecekte Ankara'ya da gideceğim.” dedi.

Bununla birlikte Stoltenberg, Ankara'ya yalnız gideceğini vurguladı.

Etiketler nato Jens Stoltenberg ankara recep tayyip erdoğan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler açıklandı
Marmaris'te dev balina heyecanı! Kameraya yansıdı
Mehmet Şimşek kararını verdi
Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği rakam belli oldu
Marmara Denizi'nde deprem!
Yeni kabineye 1 kala Dolar'dan bir rekor daha
Kritik MYK'da Kılıçdaroğlu'nun kararı sızdı
Meclis'teki 3 parti Erdoğan gelince ayağa kalkmadı
Sıfır makyaj Hadise! Yatağa uzanıp sere serpe poz verdi
Vatandaşlara çamaşır sulu tavuk yediren Suriyelinin Türkçe bilmediği ortaya çıktı