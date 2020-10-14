Suç örgütü sayılan partinin liderine 13 yıl hapis!

Yunanistan'da Altın Şafak partisinin yöneticilerine ceza yağdı.

Mahkeme parti üyelerini suç örgütü üyeliğinden cezalandırdı.

Ceza alan yöneticiler arasında partinin lideri Nikos Mihaloliakos da bulunuyor.

Mihaloliakos'la birlikte beş yönetici daha 13 yıl hapis cezası aldı. Yargılanan diğer üyelere de 5 -7 arasında değişen cezalar verildi.

Ülkedeki ekonomik kriz döneminde üçüncü parti olarak meclise de giren Altın Şafak partisi ülkenin neo-Nazi oluşumlarına ev sahipliği yapıyor.

2013 yılında anti-faşist rapçi Pavlos Fyssas'ın öldürülmesinin ardından partinin üst düzey yöneticilerine operasyon düzenlenmişti.

Geçen hafta Altın Şafak üyesi Yiorgos Roupakias'a Fyssas'ı öldürmekten 10 yıl ceza verilmişti.