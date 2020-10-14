  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 14 Ekim 2020 14:42

Suç örgütü sayılan partinin liderine 13 yıl hapis!

Yunanistan'da suç örgütü kabul edilen aşırı sağcı Altın Şafak partisinin liderlerinden birine suç örgütü yöneticiliğinden 13 yıl hapis cezası verildi.

Suç örgütü sayılan partinin liderine 13 yıl hapis!
A+ A-

Yunanistan'da Altın Şafak partisinin yöneticilerine ceza yağdı. 

Mahkeme parti üyelerini suç örgütü üyeliğinden cezalandırdı.

Ceza alan yöneticiler arasında partinin lideri Nikos Mihaloliakos da bulunuyor.

Mihaloliakos'la birlikte beş yönetici daha 13 yıl hapis cezası aldı. Yargılanan diğer üyelere de 5 -7 arasında değişen cezalar verildi. 

Ülkedeki ekonomik kriz döneminde üçüncü parti olarak meclise de giren Altın Şafak partisi ülkenin neo-Nazi oluşumlarına ev sahipliği yapıyor. 

2013 yılında anti-faşist rapçi Pavlos Fyssas'ın öldürülmesinin ardından partinin üst düzey yöneticilerine operasyon düzenlenmişti. 

Geçen hafta Altın Şafak üyesi Yiorgos Roupakias'a Fyssas'ı öldürmekten 10 yıl ceza verilmişti. 

yunanistan , suç örgütü , altın şafak partisi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM