Sumud Filosu yola çıktı... Gazze'ye gidiyorlar

  3. Küresel Sumud Filosu Filistin için yola çıktı... Gazze'ye gidiyorlar!

Filistin’e destek amacıyla oluşturulan ve 44 ülkeden binlerce aktivistin katıldığı ‘Küresel Sumud Filosu’, İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı.

Barselona Limanı'nın ardından İtalya, Yunanistan ve Tunus'tan Akdeniz'e yelken açacak olan, 20 kadar tekne ve 300'den fazla kişinin olduğu 'Küresel Sumud Filosu'nda aktivist, sanatçı, politikacı, doktor ve gazeteciler yer aldı. Teknelerde, İsveçli aktivist Greta Thunberg, İrlandalı aktör Liam Cunningham, İspanyol aktör Eduardo Fernandez ve eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau da bulunuyor.

 

 

