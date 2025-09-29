Sumud filosunun yardımına Türkiye koştu

Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'ndaki bir teknenin su alarak arızalanması üzerine yolcular, Türk Kızılay tarafından kurtarıldı.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu’ndaki ‘Johnny M’ adlı teknenin su alarak arızalanıp yardım çağrısında bulunması üzerine yolcuları, Türkiye'nin koordinasyonuyla tahliye edildi.

Küresel Sumud Filosu'nun, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tahliye sürecinde Türk hükümetinin hızlı koordinasyonu ve Türk Kızılay'ın sahadaki katkıları sayesinde operasyonun sorunsuz yürütüldüğü kaydedildi. Açıklamada yetkililer, Türk hükümetine ve Türk Kızılay’a teşekkür ettiklerini de belirtti.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Gazze'ye yardım için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki bir tekne, Yunanistan'a 50 mil kala arızalandı. Türk Donanması'na ait geminin yönlendirdiği Türk yük gemisi personelinin tamirini yaptığı teknedeki aktivistler, ''Allah'ın bir yardımı olarak görüyoruz. Bunu ömrümüz boyunca unutmayacağız'' ifadelerini kullanmıştı.

DHA