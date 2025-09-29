  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Sumud filosunun yardımına Türkiye koştu

Sumud filosunun yardımına Türkiye koştu

Sumud filosunun yardımına Türkiye koştu
Güncelleme:

Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'ndaki bir teknenin su alarak arızalanması üzerine yolcular, Türk Kızılay tarafından kurtarıldı.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu’ndaki ‘Johnny M’ adlı teknenin su alarak arızalanıp yardım çağrısında bulunması üzerine yolcuları, Türkiye'nin koordinasyonuyla tahliye edildi.

Küresel Sumud Filosu'nun, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tahliye sürecinde Türk hükümetinin hızlı koordinasyonu ve Türk Kızılay'ın sahadaki katkıları sayesinde operasyonun sorunsuz yürütüldüğü kaydedildi. Açıklamada yetkililer, Türk hükümetine ve Türk Kızılay’a teşekkür ettiklerini de belirtti.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Gazze'ye yardım için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki bir tekne, Yunanistan'a 50 mil kala arızalandı. Türk Donanması'na ait geminin yönlendirdiği Türk yük gemisi personelinin tamirini yaptığı teknedeki aktivistler, ''Allah'ın bir yardımı olarak görüyoruz. Bunu ömrümüz boyunca unutmayacağız'' ifadelerini kullanmıştı. 

Türk Donanması Sumud Filosu'ndaki teknenin imdadına yetişti: ''Ömür boyu unutmayacağız''Türk Donanması Sumud Filosu'ndaki teknenin imdadına yetişti: ''Ömür boyu unutmayacağız''Haber

 

DHA

text-ad
Etiketler Küresel Sumud Filosu türkiye tahliye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6,5 büyüklüğünde deprem uyarısı İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6,5 büyüklüğünde deprem uyarısı Sahneleri de Türkiye'yi de terk etmişti... Eşinden boşanan Asena'nın sahnelere dönüşü olay oldu Sahneleri de Türkiye'yi de terk etmişti... Eşinden boşanan Asena'nın sahnelere dönüşü olay oldu 5,4 büyüklüğündeki depremi 3 gün önce bilmişti, şimdi de başka bir noktayı işaret etti 5,4 büyüklüğündeki depremi 3 gün önce bilmişti, şimdi de başka bir noktayı işaret etti Ekranların sevilen dizisinde izleyicinin tepkisini çeken hata Ekranların sevilen dizisinde izleyicinin tepkisini çeken hata Türkiye'de milyonlarca cep telefonunun fişi çekiliyor! 3 ay sonra kullanıma kapatılacak Türkiye'de milyonlarca cep telefonunun fişi çekiliyor! 3 ay sonra kullanıma kapatılacak Nejat İşler'le tartışıp ünlü oyuncuya kafa atan muhabirden yeni açıklama Nejat İşler'le tartışıp ünlü oyuncuya kafa atan muhabirden yeni açıklama Güllü'nün evindeki güvenlik kamerası görüntülerinin tam hali ortaya çıktı Güllü'nün evindeki güvenlik kamerası görüntülerinin tam hali ortaya çıktı Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölümüyle ilgili olarak kafaları karıştıran şüphe Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölümüyle ilgili olarak kafaları karıştıran şüphe Bakanlık'tan işe alım müjdesi: 18 bin personel alımı yapılacak Bakanlık'tan işe alım müjdesi: 18 bin personel alımı yapılacak AK Parti'deki istifa furyasının perde arkası ortaya çıktı AK Parti'deki istifa furyasının perde arkası ortaya çıktı
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin seyyanen zammı büyük tepki çekecek! Milyonlarca memur ve memur emeklisinin seyyanen zammı büyük tepki çekecek! Maçın hakemi yeni kuralı yanlış yorumladı, 90+5'teki gol bir kulübün yönetimini götürdü.. Maçın hakemi yeni kuralı yanlış yorumladı, 90+5'teki gol bir kulübün yönetimini götürdü.. Togg T10F'in ve Togg T10X'in Almanya satış fiyatı belli oldu Togg T10F'in ve Togg T10X'in Almanya satış fiyatı belli oldu Bülent Ersoy tek şartla mal varlığını bırakacağı kişiyi aradığını ilan etti! Bülent Ersoy tek şartla mal varlığını bırakacağı kişiyi aradığını ilan etti! 24 yaşındaki bir genç kadın yüksek sesle müzik dinlediği için katledildi! 24 yaşındaki bir genç kadın yüksek sesle müzik dinlediği için katledildi! Hülya Avşar kiracısıyla davalık olup yeni kirasını mahkemeye belirletti! Hülya Avşar kiracısıyla davalık olup yeni kirasını mahkemeye belirletti! Sosyal medyada aşka gelen Yeliz Yeşilmen filtrenin dozunu kaçırınca olanlar oldu Sosyal medyada aşka gelen Yeliz Yeşilmen filtrenin dozunu kaçırınca olanlar oldu Bakan Şimşek müjdeyi verdi: Bir il daha büyükşehir oluyor Bakan Şimşek müjdeyi verdi: Bir il daha büyükşehir oluyor Fenerbahçe 2 maç sonra kazandı; geceye Saran ve Tedesco'nun sözleri damgasını vurdu Fenerbahçe 2 maç sonra kazandı; geceye Saran ve Tedesco'nun sözleri damgasını vurdu CNN Türk canlı yayında Hande Fırat ile Melik Yiğitel birbirine girdi CNN Türk canlı yayında Hande Fırat ile Melik Yiğitel birbirine girdi