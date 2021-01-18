''Süper bulaştırıcı'' 102 kişiye virüs bulaştırdı

Çin'in kuzeydoğusunda birçok kentte sağlık konferansları veren bir kişinin 'süper bulaştırıcı' olduğu tespit edildi.

Guardian'da yer alan habere göre, 45 yaşındaki adamın 8-11 Ocak tarihleri arasında, Jilin bölgesinde üç şehirde bulunduğu, trenle Heilongjiang bölgesine gittiği ve toplam 4 seminer verdiği açıklandı.

79'U SEMİNERDE KAPTI, 23 KİŞİYE BULAŞTIRDI

Sağlık yetkilileri, adamın ismini açıklamazken, 102 kişiye Covid-19 bulaştırdığını bunlardan 79'unun corona virüsü seminerlerde kaptığını ve kendi çevrelerinden 23 kişiye daha hastalığı bulaştırdığı tespit edildi. Jilin'de tespit edilen 63 asemptomatik vakanın 62'sinin de bu seminerlerle bağlantılı olduğu belirtildi.

Salgının ilk patlak verdiği ülke olan Çin, sıkı önlemlerle vakaları çok aza indirmişti. Ancak ülkede son günlerde vaka ve ölümlerde artış yaşanıyor.

Çinli yetkililer altı gündür 100'ün üzerinde vaka raporlarken, Gongzhuling kenti de karantinaya alınırken ülkenin farklı yerlerinde karantinada olan kişi sayısı 29 milyona yükseldi.