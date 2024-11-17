Süper Tayfun alarmı: 650 bin kişi tahliye edildi

Türkiye'nin beyaz cennetinde gecelik konaklama ücretleri belli oldu

2024 Kainat Güzeli belli oldu

Bakan duyurdu: Son bir haftada yüz binlerce sürücüye ceza yağdı

İstanbul'da maskeli bir grup polise saldırdı

Meteoroloji'den kabus gibi tablo: Bazı iller hiç yağış almadı