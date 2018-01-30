Suriye için kritik, Soçi bildirgesi açıklandı

Soçi Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı vurgusu yapıldı.

Bildirgede, "Suriye halkı kendi geleceğine seçimle karar vermeli" denildi.

Suriye'nin sınır güvenliğine vurgu yapıldı. Suriye'nin tehditlere karşı korunmasının altı çizildi.

Yapılan deklarasyonda, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiği belirtilirken, “Suriye halkı kendi geleceğine seçimlerle karar vermeli” ifadesi denildi.

Sonuç bildirgesinde, “Suriye ordusunun korunması ve Suriye sınırlarını korumak, yabancı güçlerle ve terörizmle mücadele için göreve devam etmesi gerek” ifadesi kullanılırken, “Suriye’nin güvenlik güçleri kanunla uyumlu şekilde çalışmalı ve din ya da etnik kimlik fark etmeden bütün Suriyeliler eşittir” denildi.