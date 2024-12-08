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Suriye Milli Ordusu harekete geçti

Suriye Milli Ordusu harekete geçti
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye Milli Ordusu, terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon başlattı.

AA'nın aktardığına göre, Suriye Milli Ordusu, "Özgürlük Şafağı Operasyonu"nda terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Münbiç’in Ureyme beldesi ve Um Dadat köyünü kurtardı.

Güvenlik kaynakları, Münbiç'in yüzde 80'inin kontrol altına alındığını açıkladı.

PKK/YPG'ye karşı verilen mücadelede zafere çok az kalındığı, Münbiç'in PKK/YPG'nin elinden alınması için hem havadan hem de karadan müdahalelerin sürdürüldüğü ve bütün örgüt unsurlarının bölgeden temizlendiği kaydedildi. 

Münbiç içinde de Arapların, PKK/YPG'ye karşı ayaklandığı bildirildi. 

Halk, Münbiç hapishanesinde örgüt tarafından alıkonulan kişileri serbest bıraktı.

1 Aralık'ta başlatılan "Özgürlük Şafağı Operasyonu"nda ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezi, terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılmıştı.

MÜNBİÇ'İN ÖNEMİ

ABD ve Rusya'nın sözlerine rağmen ilçe örgütün işgalinde. PKK/YPG, Münbiç ilçesini Mayıs-Ağustos 2016 döneminde ABD'nin desteğiyle başlattığı saldırı sonucu ele geçirmişti.

ABD, Türkiye'ye, terör örgütü IŞİD'den temizlenmesinin ardından PKK/YPG'lilerin ilçeyi terk edeceğinin sözünü vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.

Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt edip teröristlerin ayrıldığını bildirmiş ancak örgüt buradan çıkmamıştı.

PKK/YPG'nin Suriye-Irak sınırından başlayarak Suriye'nin batısında ucu Akdeniz'e ulaşacak terör koridoru açma planında Münbiç bölgesi merkezi öneme sahipti.

Türkiye, Ağustos 2016'daki Fırat Kalkanı Harekatı'yla Afrin-Tel Rıfat ile Münbiç arasında doğrudan bağlantı kurulması hazırlıklarına darbe indirmişti.

Etiketler suriye milli ordusu terör örgütü PKK/YPG Münbiç pkk/ypg
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