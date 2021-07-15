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Suriye, Rusya'nın deneme tahtasına döndü: ''320'den fazla silah test ettik''

Suriye, Rusya'nın deneme tahtasına döndü: ''320'den fazla silah test ettik''

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun Suriye’deki operasyonlarda 320’den fazla silah türünü denediğini bildirdi.

Şoygu, Rostov-na Donu şehrindeki Rostvertol helikopter fabrikasında yaptığı konuşmada, Suriye’deki operasyonlarda kullanılan silahlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Söz konusu fabrikanın ürettiği helikopterlerden birinin Suriye’deki operasyonların sonucunda geliştirildiğine dikkati çeken Şoygu, askeri teknik araçları güvence altına almak için uzun menzilli hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyulduğunu ve Rusya’nın buna sahip olduğunu ifade etti.

Suriye’deki operasyonlar sayesinde bu tip silahlara sahip olduklarını vurgulayan Şoygu, "Operasyonlar esnasında helikopterler dahil 320’den fazla farklı silah türü denedik" diye konuştu.

Rus ordusundaki modern silah ve teçhizat payının yüzde 70 olduğunu kaydeden Şoygu, "Bu, dünyadaki tüm ordular arasında en yüksek orandır" ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler suriye rusya silah test sergey şoygu
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