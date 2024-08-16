Suriye sınırında 2 büyük deprem: 5,2 ve 4,2'lik depremler Hatay'ı da salladı

Türkiye ile Suriye sınırında 5.2 büyüklüğünde ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Hatay'da da hissedildi.

Hatay - Suriye sınırında peş peşe iki deprem yaşandı. AFAD tarafından yapılan açıklamada; Hatay - Suriye sınırında 5.2 ve 4.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı AFAD'tan yapılan açıklamada, ilk depremin saat 13:15'te Suriye'nin Hamah kentinde meydana geldiği ve 5,2 büyüklüğünde olduğu duyuruldu. 7,1 6km derinlikte meydana gelen depremin ardından Hamah ikinci bir depremle sarsıldı.

Yine AFAD'tan alınan bilgilere göre saat 13:18'de meydana gelen 2. depremin büyüklüğü de 4,2 olarak ölçüldü. İkinci depremin derinliğinin de 7,1 km olduğu açıklandı.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...