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Suriye tarihinde bir ilk: İlk kez bir kadın vali olarak atandı

Suriye tarihinde bir ilk: İlk kez bir kadın vali olarak atandı
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Suriye'de Esad rejiminin sona ermesinin ardından ülkede ilk kez bir kadın vali olarak göreve başladı.

Suriye'nin güneyindeki Suveyda vilayetine, yeni yönetim tarafından Muhsine el-Muhaysavi vali olarak atandı.

Suveyda’daki sivil hareket aktivistlerinden Eyhem eş-Şufi, Alman Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Muhsine el-Muhaysavi’nin Suriye’deki yeni yönetim tarafından vali olarak atanması, halk hareketinin bu göreve aday gösterme kararının bir devamıdır” dedi.

Şufi, el-Muhaysavi’nin Suveyda’da emlak bankası müdürlüğü görevini yürüttüğünü ve ilde denetim ve teftiş biriminde çalıştığını belirtti.

Eş-Şufi, “Muhsine el-Muhaysavi, Suveyda’daki barışçıl harekete katılan ilk kadınlardan biridir ve sürekli olarak Keramet Meydanı’nda yer alır. Eski rejim tarafından rahatsız edilmesine rağmen, hareketine ve katılım konusundaki kararlılığına devam etti” diye ekledi.

Muhsine el-Muhaysavi, 1970 yılında Suveyda vilayetine bağlı Lebine köyünde doğdu. Dürzi toplumuna mensup olan el-Muhaysavi, Şam Üniversitesi’nden ekonomi ve ticaret alanında lisans diplomasına sahiptir.

 

Etiketler Muhsine el-Muhaythavi vali kadın kadın vali Suriye
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