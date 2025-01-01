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Suriye yeni yıla böyle girdi: Yıllar sonra gelen coşku

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Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından halk yeni yılı coşkuyla kutladı.

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından halk yeni yılı coşkuyla kutladı. Başkent Şam’da Emevi Meydanı’nda toplanan halk, havai fişekler eşliğinde yeni yıla girdi.

İHA

Etiketler Suriye yeni yıl yılbaşı kutlama kutlamalar
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