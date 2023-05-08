  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Suriye'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Suriye'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Suriye'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:

Suriye'nin Palmira şehrinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Suriye'nin Palmira şehrinde saat 12.24'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hatay'a 192 kilometre mesafede meydana gelen depremin derinliği 5.92 kilometre olarak ölçüldü. 

 

Etiketler suriye deprem hatay afad
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İçişleri Bakanı Soylu: ''YSK, İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak''
Beşiktaş'ın genç yıldızıydı... Süper Lig’e geri dönüyor
MAK Danışmanlık'tan 63 ildeki son seçim anketi: İlk turda bitiyor!
İstanbul'da akıl almaz ölüm! Kendi kullandığı aracının altında kaldı
Selin Ciğerci'nin ''iğrenç'' yoruma yanıtı çok sert oldu
Bakan Yanık'tan İmamoğlu'na taşlı saldırıyla ilgili tepki çekecek sözler
Dolar, Euro ve altın seçim haftasına zirvede başladı
İndirim sevinci kısa sürdü! Benzin ve motorine yeniden zam geliyor
417 km menzilli Çin'in minik dev elektrikli otomobili Türkiye'de
Şiddetli yağışlar o şehrimizi yuttu! Koca şehir sular altında