Suriye'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Suriye'nin Palmira şehrinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Suriye'nin Palmira şehrinde saat 12.24'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hatay'a 192 kilometre mesafede meydana gelen depremin derinliği 5.92 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 8, 2023
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Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Palmyra, Humus (Suriye) - [192.58 km] Altınözü (Hatay)
Tarih:2023-05-08
Saat:12:24:53 TSİ
Enlem:34.648 N
Boylam:37.683 E
Derinlik:5.92 km
Detay:https://t.co/iJJyreI6UC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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