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Suriye'de anayasa ve parlamento askıya alındı

Suriye'de anayasa ve parlamento askıya alındı
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Suriye'de geçici hükümet, 3 ay sürecek geçiş dönemi boyunca anayasa ve parlamentonun askıya alınacağını duyurdu.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve Esad ailesinin 53 yıl süren kanlı iktidarının devrilmesinin ardından gözler geçiş sürecine çevrildi. Geçici hükümetin sözcüsü Ubeyde Arnaut yaptığı açıklamada, 3 ay sürecek geçiş dönemi boyunca anayasa ve parlamentonun askıya alınacağını duyurdu. Sözcü Arnaut, "Anayasayı incelemek ve ardından değişiklikler sunmak için yargı ve insan hakları komitesi kurulacak" dedi. Arnaut, "Bu geçiş dönemi 3 ay sürecek. Önceliğimiz kurumları korumak ve kollamak" ifadelerini kullandı. Hukukun üstünlüğünü tesis edeceklerini vurgulayan Arnaut, "Suriye halkına karşı suç işleyen herkes hukuka göre yargılanacaktır" dedi. Dini ve kişisel özgürlükler konusuna değinen Arnaut, "Suriye'deki dini ve kültürel çeşitliliğe saygı duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Geçici hükümet 1 Mart'a kadar görev yapacak

Öte yandan, muhaliflerin önceden ülkenin kuzeybatısındaki İdlib'de ilan ettikleri Suriye Kurtuluş Hükümeti'nin lideri Muhammed el-Beşir 10 Aralık'ta yaptığı açıklamada, 1 Mart 2025'e kadar Suriye hükümetinin geçici başbakanı olarak görevlendirildiğini duyurmuştu.

İHA

Etiketler Suriye anayasa parlamento
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