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  3. 02 Ocak 2021 17:12

Suriye'de bir saldırı daha: 1 ölü, 8 yaralı

Suriye’nin Cindires bölgesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si çocuk 8 kişi yaralandı.

Suriye'de bir saldırı daha: 1 ölü, 8 yaralı
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Suriye’nin Halep kentinin kuzeyinde yer alan Cindires bölgesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si çocuk 8 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Öte yandan geçtiğimiz saatlerde Resulayn kentinde bulunan sebze pazarına da bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, patlamada 2’si çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Alçak saldırı! PKK/PYD yine çocukları katletti!Alçak saldırı! PKK/PYD yine çocukları katletti!

 

İHA

suriye , bombalı saldırı , cindires
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