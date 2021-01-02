Suriye'de bir saldırı daha: 1 ölü, 8 yaralı

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Suriye’nin Halep kentinin kuzeyinde yer alan Cindires bölgesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si çocuk 8 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Öte yandan geçtiğimiz saatlerde Resulayn kentinde bulunan sebze pazarına da bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, patlamada 2’si çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.
Alçak saldırı! PKK/PYD yine çocukları katletti!
İHA
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