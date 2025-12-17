Suriye'de bir toplu mezar daha ortaya çıktı
Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de eski bir güvenlik merkezinde toplu mezar bulunduğu bildirildi.
Suriye basınında yer alan haberlere göre; ülkenin kuzeyindeki İdlib vilayetine bağlı Maaret Numan kentindeki eski bir devlet güvenlik merkezinde toplu mezar ortaya çıkarıldı. Mezarların, merkezin metruk binasınım içerisindeki çukurlarda bulunduğu kaydedildi.
Suriye’de yaklaşık 2 hafta önce Halep’te de bir toplu mezar bulunduğu duyurulmuştu.
DHA
