Suriye'de bir toplu mezar daha ortaya çıktı
Güncelleme:

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de eski bir güvenlik merkezinde toplu mezar bulunduğu bildirildi.

Suriye basınında yer alan haberlere göre; ülkenin kuzeyindeki İdlib vilayetine bağlı Maaret Numan kentindeki eski bir devlet güvenlik merkezinde toplu mezar ortaya çıkarıldı. Mezarların, merkezin metruk binasınım içerisindeki çukurlarda bulunduğu kaydedildi.

Suriye’de yaklaşık 2 hafta önce Halep’te de bir toplu mezar bulunduğu duyurulmuştu.

DHA

