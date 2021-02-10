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  3. 10 Şubat 2021 08:38

Suriye'de deprem

AFAD'dan alınan verilere göre Suriye'de saat 08.06'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Suriye'de deprem
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AFAD'dan alınan verilere göre Suriye'de saat 08.06'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Al-Hasakah kentinde meydana gelen deprem yerin 26.95 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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