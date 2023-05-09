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Suriye'de deprem! Türkiye'den de hissedildi

Suriye'de deprem! Türkiye'den de hissedildi
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Hatay Altınözü'ne 178 kilometre uzaklıkta Suriye Humus merkezli bir deprem meydana geldi.

AFAD yapılan açıklamaya göre, saat 06.52 sıralarında Hatay Altınözü'ne 178 kilometre uzaklıkta Suriye Humus merkezli bir deprem meydana geldi.

Verilere göre, yerin 12.6 kilometre altında gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.4 olarak kaydedildi.

Etiketler deprem humus suriye deprem oldu
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