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  3. 30 Aralık 2020 22:15

Suriye’de korkunç saldırı: 25 ölü, 13 yaralı

Suriye’nin Deyr ez Zor ilinde bir otobüse gerçekleştirilen saldırı sonucu 25 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.

Suriye’de korkunç saldırı: 25 ölü, 13 yaralı
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Suriye’nin Deyr ez Zor ilinde M20 otoyolunda bir otobüse saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Yerel kaynaklar, saldırı sonucu 25 kişinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını duyurdu. Saldırının yerel saatle 16.00’de Deir ez-Zor-Palmyra arasındaki bölgede meydana geldiği belirtildi. Nedeni henüz bilinmeyen olayı üstlenen olmadı.

suriye , saldırı , otobüs
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