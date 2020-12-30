Suriye’de korkunç saldırı: 25 ölü, 13 yaralı

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Suriye’nin Deyr ez Zor ilinde M20 otoyolunda bir otobüse saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Yerel kaynaklar, saldırı sonucu 25 kişinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını duyurdu. Saldırının yerel saatle 16.00’de Deir ez-Zor-Palmyra arasındaki bölgede meydana geldiği belirtildi. Nedeni henüz bilinmeyen olayı üstlenen olmadı.
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