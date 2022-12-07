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Suriye'de korkutan deprem

Suriye'de korkutan deprem
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Hatay'a 105 kilometre uzaklıktaki Suriye'nin Hamah kentinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Hatay'ın Yayladağı ilçesine 105 kilometre uzaklıktaki Suriye'nin Hamah kentinde saat 21.13'te 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin yerin 4.2 kilometre altında meydana geldiği bildirildi.

 Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,4 olarak kayıtlara geçti.

Etiketler suriye deprem
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