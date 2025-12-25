Suriye'de kritik gelişme: SDG ile görüşmeler askıya alındı

  1. Anasayfa
Şam yönetimi, terör örgütü SDG'nin taleplerinde ısrarcı olması nedeniyle görüşmelerin askıya alındığını duyurdu.

Suriye yönetimi ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan 10 Mart Mutabakatı çıkmaza girdi. Şam yönetimi, SDG'nin taleplerinde ısrarcı olması nedeniyle görüşmelerin askıya alındığını, 28 Aralık'ta nihai yanıtı vereceklerini duyurdu.

Suriye Enformasyon Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "SDG’nin hükümet için müzakere edilemez ve uygulanamaz taleplerinde ısrar etmesi nedeniyle iki taraf arasında bir anlaşma sağlanamamıştır. Ayın 28’inde nihai yanıtımızı vereceğiz. Suriye hükümeti ile SDG arasında temaslar şu anda askıya alınmıştır" denildi.

MSB: SDG'nin saldırıları Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar vermekte

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Suriye'deki son duruma ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: "Son dönemde PKK/YPG/SDG'nin gerçekleştirdiği saldırılar Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar vermekte, mutabakat sürecini olumsuz etkilemektedir. Suriye'de mücadele birlik ve bütünlüğünü sağlamış, istikrarlı ve müreffeh bir Suriye isteyenlerle istikrarsız, bölünmüş, güçsüz bir Suriye'den yana olanlar arasındadır. Bölgesinde barış ve istikrar üretmeye çalışan Türkiye'nin tavrı nettir ve bu tavır herkes tarafından bilinmektedir. Türkiye, bu doğrultuda Suriye hükümetiyle yakın iş birliğini sürdürmeye ve ‘Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesini desteklemeye kararlıdır."

