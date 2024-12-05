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Suriye'de muhalifler ilerliyor: Stratejik noktada yoğun çatışmalar

Suriye'de muhalifler ilerliyor: Stratejik noktada yoğun çatışmalar
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Suriye'de muhaliflerin stratejik öneme sahip Hama'ya girdiği, kent merkezine doğru ilerlediği belirtildi.

Suriye'de 27 Kasım'dan bu yana Beşar Esad rejimine bağlı güçlerle çatışan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif gruplar ilerleyişini sürdürüyor. Muhalifler, Halep'in ardından Hama kentine ulaştı. HTŞ komutanı Hasan Abdul Ghany sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Esad rejimine bağlı güçlerle şiddetli çatışmalar yaşandığı, Hama içinde farklı yönlerden kent merkezine doğru ilerleme kaydettiklerini ifade etti.

Esad yönetimi ise bu iddiayı reddetti, hattı tuttuklarını söyledi.

Suriye ordusu, militanların taarruzunu yavaşlatmak için Al Mazrab köprüsünü saldırı helikopterleri kullanarak yıktığı belirtildi.

Suriye Rejimi Devlet televizyonu SANA'ya konuşan bir Suriye ordusu kaynağı, militanların Al Mazrab semtine girdikleri iddialarını yalanladı. Tüm Suriye Ordusu güçlerinin 'Hama çevresinde, delinemez bir savunma hattı' kurduklarını iddia etti.

SURİYE'DE NELER OLUYOR?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PLANI BOZULDU

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başladı. Bu nedenle Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu Halep bölgesine geldi ve örgüte ait ağır silahlar sevk edilmeye başlandı. PKK/YPG ise Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeleri kendilerine bırakışını bir fırsat olarak gördü ve Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye soktu. Ancak, terör örgütünün bu planı SMO tarafından bozuldu. Muhaliflerin Halep'e doğru ilerlemesini fırsat bilen PKK/YPG'nin bu adımını fark eden SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatarak, hızla sahaya girdi. SMO, Rakka-Halep arasındaki yolu keserek PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturmasına engel oldu.


 

Etiketler Suriye Hama muhalif çatışma beşar esad
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