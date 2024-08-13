Suriye'de peş peşe depremler; Türkiye'de de hissedildi

Suriye'nin Hama kentinde 5.2 büyüklüğünde ve 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Hatay'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 23.56'da Hatay'ın Yaylağı ilçesine yaklaşık 103 kilometre mesafede yer alan Suriye'nin Hama kentinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 19.38 km olarak kaydedildi.

Deprem Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildi.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre kentte deprem nedeniyle olumsuz bir durumun meydana gelmediği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar gelmemiştir. Tedbir ve keşif amaçlı depremden etkilenen Yayladağı ilçe merkezine AFAD Arama Kurtarma ekibi yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."

Aynı zamanda Suriye'de 00.02'de 3.8 büyüklüğünde deprem daha yaşandı.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...