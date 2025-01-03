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Suriye'de sıcak gelişme: HTŞ ile PKK/YPG anlaştı

Suriye'de sıcak gelişme: HTŞ ile PKK/YPG anlaştı
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Suriye'de 61 yıllık Baas rejimini ve Esad iktidarını çökerten HTŞ ile eli kanlı bölücü terör örgütü PKK/YPG arasındaki zirveden "anlaşma" kararı çıktı... İşte hem Suriye'yi hem de Türkiye'yi yakından ilgilendiren o görüşmenin ayrıntıları.

Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) siyasi kanadı Suriye Demokratik Konseyi'nden (SDK) bir temsilci, görüşmeleri 'olumlu' olarak nitelendirirken, tarafların 'operasyonel koordinasyonu' ele aldığını kaydetti.

SDK'nin Washington temsilcisi Bessam İshak, Şarku’l Avsat’a telefon aracılığıyla verdiği demeçte, geçen pazartesi günü Şam'da yeni Suriye yönetimiyle yapılan toplantıda ‘sadece askeri konuların ele alındığını ve koordinasyon mekanizması ile ortak meselelerin görüşüldüğünü’ söyledi.

"SÜREKLİ TEMAS HALİNDEYDİK"

İshak'a göre SDG, "Suriye'deki silahlı grupların geçen yılın sonunda Halep'e girmelerinden bu yana HTŞ ile doğrudan ve sürekli temas halindeydi.”

SDG ile Şara arasındaki görüşmeler, Suriye eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 8 Aralık'ta devrilmesinden bu yana yapılan ilk görüşmeler olma özelliğini taşıyor.

İshak, Şara'nın Suriyeli silahlı gruplarla yaptığı toplantılar ve SDG'nin toplantılara katılmamasıyla ilgili olarak şunları söyledi: 

“SDG, Şara'nın muhalif grupların liderleriyle yaptığı toplantıya katılmadı. Ancak yapılan son görüşme resmiyet kazandı ve duyuruldu; bu da iki taraf arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözüldüğüne dair olumlu bir gösterge.” 

"YEŞİL BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKECEĞİZ..."

Görüşmenin herhangi bir sorun yaşanmadan dostane bir şekilde gerçekleştiğini kaydeden İshak, SDG kontrolündeki tüm bölgelerde yeşil Suriye bayrağının (Özgür Suriye'nin bayrağı) göndere çekileceğini bildirdi.

İshak sözlerini şu ifadelerle noktaladı: 

“Sürekli koordinasyonun sağlandığı ilk andan itibaren, özgür Suriye bayrağını sadece yeni yönetimin bölgelerinde değil, Fırat'ın doğusu da dahil olmak üzere tüm Suriye topraklarında göreceğiz. Bunun Türkiye’nin kontrolü altındaki diğer bölgeleri de kapsamasını umuyoruz...”

Cumhuriyet

Etiketler Suriye HTS PKK ypg terör terörist Suriye Demokratik Güçleri sdg SDK Suriye Demokratik Konseyi Ebu Muhammed el Colani Heyet Tahrir el Şam Ahmed eş-Şara
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