Suriye'de skandal görüntü! Rus askerleri, YPG'li teröristle yan yana

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Arap Baharı’nın ardından kaosun ve şiddetin yıllardır dinmek bilmediği Suriye’de çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
Terör örgütü PYD/YPG mensubu terörist, Suriye’nin kuzeyinde Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı birliklerle görüntülendi. Terörist mensubu Rus zırhlı araçların yanında serbestçe dolaşırken, kameraya yakalandı.
Terör örgütü mensubunun görüntülerinin tam olarak hangi noktada kayda alındığı bilinmezken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin tepki aldığı ifade edildi.
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