Suriye'de terör örgütü SDG'ye askeri operasyon başlıyor!

Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü SDG'ye ait mevzileri meşru hedef ilan etti. Yapılan açıklama, SDG'nin kontrolündeki bölgelere ilerlemek için harekat başlatılmadığı, Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde sivillerin tahliyesinin devam ettiği belirtildi.

Suriye basını, Ordu Operasyonlar Komutanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ülkede ‘SDG’ adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin Halep kentinin çeşitli mahallelerine ve sivillere yönelik çok sayıda katliam gerçekleştirdiği gerekçesiyle söz konusu mevzilerin meşru hedef kapsamına alındığını duyurdu.

Suriye Ordu Operasyonlar Komutanlığı, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşayan sivillere çağrıda bulunarak, PKK/YPG’ye ait mevzilerden uzak durmalarını istedi. Saat 15.00 itibariyle iki bölgede sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi. Sivillerin zarar görmemesi amacıyla bölgede iki güvenli insani geçiş koridorunun açıldığı bildirildi.

Öte yandan, Suriye ordusu ve güvenlik güçleri yerlerini terk etmek zorunda olan kişilere yardım sağlıyor. Suriye Sivil Savunma'dan yapılan açıklamada ise SDG'nin yerleşim yerlerine yönelik saldırılarında değinilerek, ekiplerin sabah saatlerinden bu yana çeşitli mahallelerde enkaz altında kalan kişileri kurtarmaya çalıştığı ve güvenlik endişeleri nedeniyle farklı yerlere gitmek isteyen sivillere yardımcı olduğu belirtildi. Suriye Acil Durum ve Afet Bakanlığı, çoğu söz konusu iki mahalleden olmak üzere 850 sivilin tahliye edildiğini ve operasyonlar sona erene kadar ve devlet kurumları bölgeye girene kadar halk için barınma merkezleri tahsis edildiğini açıkladı. Ayrıca Suriyeli güvenlik kaynakları, Halep'te SDG kontrolündeki Şakif bölgesinde bulunan bir cezaevinden tutukluların kaçtığını bildirdi.

SDG'nin saldırılarında can kaybı 4'e yükseldi

Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü SDG'nin Halep'teki yerleşim yerlerine yönelik saldırılarda yaşamını yitiren sivillerin sayısının 4'e yükseldiğini ve 18 kişinin yaralandığını açıkladı.

Suriye ordusu: SDG'ye herhangi bir harekat başlatılmadı

Suriye'de ordu ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki çatışmalar Halep’te devam ediyor. Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kontrolündeki bölgelere ilerlemek amacıyla herhangi bir harekat başlatılmadığını belirterek, "Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde sivillerin tahliyesi devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi ise SDG’nin, Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde ana ve tali yolları mayınladığını aktararak, mahallelerden ayrılmak isteyen yüzlerce sivili üzerlerine ateş açarak engellediğini ifade etti. Açıklamada ayrıca SDG’nin havan topları ile ağır makineli silahlarla mahalleleri hedef almaya devam ettiği belirtildi.

Suriye Sivil Havacılık Otoritesi, Halep Uluslararası Havalimanı'ndaki tüm uçuşların yarın 23.00’a kadar askıya alındığını duyurdu.

DHA/İHA