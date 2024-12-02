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Suriye'deki çatışmalar sonrası Rusya'dan kritik açıklama

Suriye'deki çatışmalar sonrası Rusya'dan kritik açıklama
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Suriye'de rejimi karşıtı silahlı gruplar ile Esad rejimi güçleri arasında çatışmalar devam ederken, Rusya'dan kritik bir açıklama geldi. Kremlin, ''Rusya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edecek, Suriye'deki gelişmelere göre pozisyon alınacak'' açıklamasını yaptı.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başladı. 

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirdi.

Silahlı gruplar, 30 Kasım'da, Han Şeyhun ilçesini alarak, tüm İdlib genelinde hakimiyet sağladı.

RUSYA: ESAD'I DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Bölgede tansiyon yükselmeye devam ederken Rusya'dan açıklama geldi. 

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada "Rusya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edecek" ifadelerini kullandı. Peskov, Rusya'nın Suriye'deki gelişmelere göre pozisyon alacağını da bildirdi.

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IRAK'TAN MİLİS GÜÇLERİNİN SURİYE'YE GİRDİĞİ İDDİALARINA YALANLAMA

Irak, Haşdi Şabi'ye bağlı milis güçlerin Suriye rejimine destek için bu ülke topraklarına girdiği yönündeki iddiaları yalanladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Miri ile Irak Sınır Kuvvetleri Komutanı Muhammed Abdulvahab Sukkar, Irak sınırındaki güvenlik önlemlerine ilişkin başkent Bağdat'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Haşdi Şabi'ye bağlı milis güçlerin Suriye rejimine destek için Suriye topraklarına giriş yaptığı iddialarını yalanlayan Miri, bunların sosyal medyada dolaşan iddialar olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sınır güvenliğinin sağlanmasında ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinden destek alıp almadıkları sorusuna ise Miri, "Bu konuda herhangi bir desteğe gerek duymuyoruz. Sınırımız Haşdi Şabi, Çevik Kuvvet (İçişleri Bakanlığına bağlı) ve ordu birliklerimizce korunuyor. Uçak (koalisyon) desteğine ihtiyacımız yok." cevabını verdi.

Irak Sınır Kuvvetleri Komutanı Sukkar da ülkenin Suriye sınırında güvenliği tamamen sağladıklarını ifade etti.

Haşdi Şabi'ye bağlı bazı milis güçlerin Suriye rejimine destek için Irak'tan Suriye'ye girdiğini iddia eden görüntüler sosyal medyada yayınlanmıştı.

Suriye’de 2011’de başlayan halk hareketlerini, rejimin şiddetle bastırmaya çalışması üzerine patlak veren iç savaş sürecinde, İran Devrim Muhafızları tarafından İran, Afganistan, Pakistan ve Irak gibi ülkelerden toplanarak örgütlenen on binlerce militan Beşşar Esed rejimi saflarında savaşa sokulmuştu.

Suriye’de 27 Kasım’da rejim karşıtı gruplar ile rejim güçleri arasında başlayan çatışmalarla sahadaki dengelerin süratle değişmesi üzerine rejime destek amacıyla ülke dışından bazı güçlerin geleceği yönündeki iddialar sosyal medyada gündem olmuştu.

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Etiketler Suriye Rusya beşar esad muhalif çatışma rejim
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