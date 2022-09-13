Suriye'den Türkiye'ye normalleşme mesajı: ''2 şartımız var''

Suriye Parlamentosu Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Butrus el Marjan, Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeye hazır olduklarını ancak iki şartları olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin Suriye yönetimiyle ilişkileri düzeltmek için adımlar attığı iddiası son dönemde kamuoyunda büyük ses getirmişti.

"BİZİM ESED'İ YENMEK, YENMEMEK GİBİ BİR DERDİMİZ YOK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay yaptığı açıklamada "Bizim Esed'i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok. Devletler arasında siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz" demişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Suriye ile Türk istihbarat örgütleri arasında temasların olduğunu, Türkiye'nin Suriye ile diyalog için ön şartları olmadığını söylemişti.

"İLİŞKİLERİ DÜZELTMEYE HAZIRIZ AMA BAZI ŞARTLARIMIZ VAR"

Suriye Parlamentosu Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Butrus el Marjan, Türkiye'yle yakınlaşma ihtimaline dair Rus İzvestiya gazetesine konuştu. Suriye'nin Türkiye'yle ilişkileri düzeltmeye hazır olduğunu kaydeden El Marjan, bunun için bazı şartları olduğunu ifade etti.

"İKİ ÜLKE ARASINDA BAZI TEMASLAR VAR"

Suriyeli vekil, yakınlaşma için Ankara'nın Suriye'nin kuzeyindeki askeri varlığını sona erdirmesi ve Suriye topraklarındaki bazı gruplara desteğini geri çekmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'yle ilişkilerin düzeltilmesi önünde bazı ciddi engellerin olduğunu söyleyen El Marjan, Türkiye ve Suriye arasında güvenlik alanında bazı temaslar olduğunu belirtti.