Suriyeli Bakan'dan ülkesini terk eden Suriyelilere çağrı

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, savaş nedeniyle ülkesini terk eden Suriyelilere ''geri dönün'' çağrısı yaptı.

Son dönemde Türkiye'nin Suriye'de Beşar Esad yönetimiyle diyaloğa yeşil ışık yakan açıklamaları gündemdeki yerini korurken Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"İYİ İLİŞKİLER KURMAYA HAZIRIZ"

New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Faysal Mikdad, Türkiye ile her zaman iyi ve normal ilişkiler kurmaya hazır olduklarını belirterek "2009-2010 arasında Türkiye ile ilişkiler mükemmeldi ve ilişkilerimizi güçlendirmek için bazen çıkarlarımıza uymayan adımlar bile attık, fedakarlık yaptık" ifadelerini kullandı.

"ÜLKELERİNE GERİ DÖNSÜNLER"

Açıklamasının devamında yerinden edilen ve göç eden Suriyelilere seslenen Mikdad, "Ülkelerine ger dönsünler" çağrısında bulundu.

SÜRECİ HAKAN FİDAN YÖNETİYOR

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İngiliz haber ajansı Reuters, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın son birkaç hafta içinde Şam'da Suriyeli mevkidaşı Ali Memluk ile çok sayıda görüşme gerçekleştirdiğini aktarmıştı.

ERDOĞAN: DİPLOMASİ KESİLİP ATILAMAZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay yaptığı açıklamada "Bizim Esed'i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok. Devletler arasında siyasi diyalog veya diplomasi kesilip atılamaz" demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Suriye ile Türk istihbarat örgütleri arasında temasların olduğunu, Türkiye'nin Suriye ile diyalog için ön şartları olmadığını söylemişti