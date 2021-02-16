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  3. 16 Şubat 2021 18:36

Suriye'nin Bab ilçesinde terör saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucunda 1 sivil hayatını kaybederken 3 sivil yaralandı.

Suriye'nin Bab ilçesinde terör saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
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Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçesindeki sanayi bölgesinde, bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. 

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre bir sivil yaşamını yitirdi, 3 sivil yaralandı. 

Yaralılar ilçedeki hastanelere nakledildi. 

İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. 

Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan araç ve dükkanlarda zarar meydana geldi. 

Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

suriye , bab
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