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Suriye'nin geçici lideri belli oldu

Suriye'nin geçici lideri belli oldu
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Suriye'de, Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeni kurulacak geçici hükümete Muhammed el-Beşir başkanlık edecek.

Suriye'de kanlı Baas rejimi 12 günde muhalifler tarafından çökertildi. Rejimin son temsilcisi Esad ve ailesi Rusya'ya kaçarken Şam yönetiminin başına kimin geleceği merak konusu olmuştu.

Yapılan açıklamada geçiş sürecini yürütmek üzere başbakanlık görevine, İdlib merkezli Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'in getirildiği bildirildi.

Başbakan Muhammed el Beşir geçiş sürecine liderlik edecek ve yeni bir hükümet kuracak.

BAKAN OLARAK DA GÖREV YAPTI

Muhammed el Beşir, 1983'te İdlib vilayetinde doğdu. 2007'de Halep Üniversitesi İletişim Bölümü'nden elektrik ve elektronik mühendisliği, 2021'de İdlib Üniversitesi'nden şeriat ve hukuk diploması aldı.

2022'de İdlib Devrim Kurtuluş Hükümeti'nde dernek işleri direktörü, ardından kalkınma ve insani işler bakanı olarak görev yaptı.

Suriye'de, Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeni kurulacak geçici hükümete Muhammed el-Beşir başkanlık edecek.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçmıştı.

SMO, Aralık'ta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası terör örgütünden temizlenmişti.

Etiketler Suriye geçici başbakan Muhammed El Beşir
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