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Suriye'nin kalbi Şam'da ''laiklik, kadın hakları, demokrasi istiyoruz'' eylemi

Suriye'nin kalbi Şam'da ''laiklik, kadın hakları, demokrasi istiyoruz'' eylemi
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HTŞ öncülüğündeki cihatçıların iktidarı ele geçirmesinin ardından başkent Şam'da yüzlerce kişi demokrasi, laiklik ve kadın hakları için eylemde bir araya geldi.

Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesinden 11 gün sonra yüzlerce Suriyeli Şam'da eylem düzenleyerek "Din devleti değil demokrasi istiyoruz" ve "Özgür kadınlar olmadan özgür ulus olmaz" dedi.

Suriye'de Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçıların iktidarı ele geçirmesinin ardından başkent Şam'da yüzlerce kişi demokrasi, laiklik ve kadın hakları için eylem düzenlendi.

Fransız haber ajansı AFP'nin aktardığına göre, başkent Şam'ın merkezindeki Emevi Meydanı'nda bir araya gelen kadınlı erkekli yüzlerce kişi, "Din devleti değil demokrasi istiyoruz", "Özgür, uygar Suriye", "Suriye halkı birdir" sloganları attı. Eylemde "Özgür kadınlar olmadan özgür ulus olmaz" pankartı açıldı.

Protestoculardan emekli memur Macide Müderris (50), “Kadınların siyasi hayatta büyük bir rolü var… Kadınlara karşı herhangi bir pozisyonun takipçisi olacağız ve kabul etmeyeceğiz. Sessiz kaldığımız zamanlar sona erdi" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, eylemde mikrofonu alan silahlı bir HTŞ mensubunun hürriyet ve mezhepçiliğe karşı sözleri alkışlandı ancak dini referanslarla konuştuğunda “Laiklik! Laiklik!” ve "Dini yönetime hayır" sloganları yükseldi.

Eyleme hem Müslümanların hem de Hristiyanların katıldığı ve alanda üç yıldızlı Suriye bayraklarının taşındığı aktarıldı.

 

Etiketler Suriye şam başkent laiklikkadın hakları demokrasi
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