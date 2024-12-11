Suriye'nin yeni başbakanından ''geri dönün'' çağrısı

Suriye'nin geçici başbakanı Muhammed El Beşir, başka ülkelere sığınan Suriyelilere ''geri dönün'' çağrısında bulundu.

Suriye'nin yeni geçici başbakanı Muhammed El Beşir, yurtdışındaki Suriyelilere çağrı yaptı.

El Beşir, yurtdışına sığınan Suriyelilere, devlet başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından ülkelerine dönmeleri çağrısında bulundu.

El Beşir, açıklamasında, “Benimki yurtdışındaki tüm Suriyelilere bir çağrıdır: Suriye artık gururunu ve onurunu kazanmış özgür bir ülkedir. Geri dönün” ifadelerini kullandı.

İtalya'nın Corriere della Sera gazetesine verdiği mülakatta geçici başbakan, Suriye'deki tüm insanların ve tüm mezheplerin haklarının garanti altına alınacağını da sözlerine ekledi.