Suriye'nin yeni lideri seçim için tarih verdi

Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, ülkede seçim yapılmasının dört yılı bulabileceğini belirtti. Şara, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de barınmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, Al Arabiya TV'ye konuştu. Şara, tek tip atamaların, uyum içinde çalışmak için gerekli olduğunu söyleyerek, “Mevcut dönem, görev süresi daha uzun olan geçici bir hükümet için ön hazırlık niteliğindedir” dedi.

Suriyelilerin köklü değişimi gözlemleyebilmesinin yaklaşık bir yıl süreceğini vurgulayan Şara, Suriye'nin, terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı üssü olmasına izin vermeyeceklerini, Kürtlerin, Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve ülkenin bölünmeyeceğini ifade etti.

SDG adını kullanan PKK/YPG ile temaslara değinen Şara, Suriye'nin kuzeydoğusundaki krizi çözmek ve daha sonra bu grubu hükümetin silahlı kuvvetlerine katmak için müzakereler yürüttüklerini bildirdi.

Ahmed Şara, Suriye'nin kurtuluşunun bölgede 50 yıl boyunca istikrarı sağlayacağını aktararak, ülkede yeni bir anayasanın hazırlanmasının ve yazılmasının yaklaşık 3 yıl sürebileceğini, seçimlerin de yaklaşık 4 yıl sonra düzenlenebileceğini dile getirdi.

Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle İran'ın bölgede önemli bir müttefikini kaybettiğini, Hizbullah'a kara yoluyla silah desteği sağlayan önemli bir koridorun da yok olduğunu belirten Şara, Rusya'nın, yıllarca savunduğu Şam'daki müttefikini kaybetmesine rağmen Suriye'deki yeni yönetim için yaptığı son açıklamaların oldukça olumlu olduğunu kaydetti.

Rusya'nın Suriye ile ilişkisine yakışır şekilde ülkeden ayrılmasını istediğini söyleyen Şara, Moskova'nın, Suriye için stratejik önemi olduğunu ifade etti.

DHA