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Suriye'nin yeni yönetiminden Türkiye açıklaması

Suriye'nin yeni yönetiminden Türkiye açıklaması
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Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi sonrası yönetime gelen Suriye Kurtuluş Hükümeti, Katar ve Türkiye'den Şam'daki büyükelçiliklerini yeniden açacaklarına dair söz aldıklarını açıkladı.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından yönetimde kalan unsurlar, devlet yönetimini Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki Suriye Kurtuluş Hükümeti'ne devretti.

Suriye Kurtuluş Hükümeti, Şam'daki diplomatik misyonlarının çalışmalarına yeniden başlayan Mısır, Irak, Suudi Arabistan, BAE, Ürdün, Bahreyn, Umman ve İtalya'ya teşekkür etti.

Telegram üzerinden yapılan açıklamada, hükümetin, Katar ve Türkiye'den de Suriye'deki büyükelçiliklerini yeniden açacaklarına dair “doğrudan söz” aldığı belirtildi.

Açıklamada, “Suriye halkı bu onurlu duruşları unutmayacaktır ve halkın iradesine, Suriye devletinin egemenliğine ve topraklarının birliğine saygı duyan tüm ülkelerle sağlıklı ilişkiler kurmayı umuyoruz” denildi.

HAKAN FİDAN NE DEMİŞTİ?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulunda, TBMM, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının 2025 yılı bütçe görüşmeleri sürerken verilen arada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği yeniden açılacak mı?" sorusu üzerine ise Fidan, "Şartların oluşmasına bakacağız" ifadesini kullandı.

 

Etiketler Suriye yeni yönetim türkiye Katar 
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