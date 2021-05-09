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Suudi Arabistan hac kararını verdi

Suudi Arabistan, bu yıl hac ibadetinin korona virüs salgını gölgesinde özel sağlık ve güvenlik şartları çerçevesinde yapılacağını duyurdu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu yıl haccın, hacıların sağlığı koruma altına alınarak, ibadetlerin kolaylıkla yapılmasının sağlanması gözetilerek, özel sağlık ve güvenlik koşullarına göre gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, haccın koşullarıyla ve önlemlerle ilgili ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı bildirildi.

Suudi Arabistan, koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

Etiketler hac kabe suudi arabistan
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