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Suudi Arabistan ile ABD görüştü

Suudi Arabistan ile ABD görüştü
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Suudi Arabistan ile ABD, ikili ilişkilerin yanı sıra İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ve Sudan'daki gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD'li Demokrat Parti'den Senatör Cory Booker ile Cidde'de görüştü.

Bin Selman ve Booker'in ikili ilişkiler, işbirliği ve ortak öneme sahip konuları görüştüğü kaydedildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlar, bölgesel meseleler ile İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ve Sudan'daki gelişmeleri ele aldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 953 Filistinli öldü, 87 bin 266 kişi yaralandı.

Etiketler suudi arabistan abd
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