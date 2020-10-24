Suudi Arabistan, Türk ürünlerinin yerine Yunan bayrağı astı!

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre; Suudi Arabistan'daki süpermarketlerde Türkiye'de üretilen ürünler raflardan indirilirken yerine Yunanistan, Mısır ve Fas'ta üretilen ürünler yerleştiriliyor. Riyad'da pek çok süpermarkette Türk ürünlerinin bulunduğu raflara Yunan bayrakları asılarak, “Yeni ürünler gelmiştir” duyurusu yapılıyor.

20 MİLYAR DOLAR İDDİASI

Boykotun ilk resmi duyurusunu attığı bir tweet ile yapan Suudi Arabistan Ticaret Odası Başkanı Ajlan Al Ajlan son yaptığı açıklamada ise boykotun Türkiye'ye 20 milyar dolara mal olacağını iddia etti. Ajlan, Suudi basınına verdiği son demeçte “Türkiye'ye 1.5 milyon turiste mal olacak bu boykotun onlara maliyetinin büyük olacağını düşünüyorum. Binlerce yatırımcı, turizm sektörü ve ithalat… Ülkedeki her işadamının ve kişinin görevi, hükümetimizi ve insanımızı hedef alan bir ülke ile ilişkiyi kesmektir” dedi.

TÜRK BEYAZ PEYNİRİ YERİNE...

Bir başka haberde ise AFP muhabirinin Riyad'da bir süpermarkette satış elemanlarının tüm raflardaki Türk malı ürünleri kaldırdığını gördüğüne yer verildi. Türk beyaz peynirlerinin yerine Mısır üretimi peynirler yerleştirildiğini, tüm Türkiye üretimi çikolata ve şekerlemelerin raflardan kaldırıldığının belirtildiği haberde söz konusu süpermarketin müdürünün, “Bu çok hassas bir konu” dediğine ve kaldırılan ürünlerin akıbetine dair bilgi vermediğine de yer verildi.