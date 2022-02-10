Suudi Arabistan'da havalimanına İHA saldırısı: Yaralılar var
Suudi Arabistan'ın Yemen sınırına yakın Abha Havalimanına İHA saldırısı düzenlendi. İHA imha edilirken, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.
Suudi Arabistan’da bulunan Abha Havalimanına İHA (insansız hava aracı) saldırısı gerçekleşti.
Arap koalisyonu sözcüsü Albay Turki Al-Maliki havalimanını hedef alan İHA saldırısının, Suudi hava savunma sistemleri tarafından engellediğini söyledi.
AFP'de yer alan Son Dakika bilgisine göre, oluşan enkaz nedeniyle 12 kişi yaralandı.
Al-Maliki, “Sivil havalimanlarını ve yolcuları hedef alan bu tehdide yanıt olarak güçlü önlemler alacağız” dedi.
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