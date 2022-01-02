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Suudi Arabistan'daa kar sürpriz

Suudi Arabistan'daa kar sürpriz

Suudi Arabistan'da kar yağışı halkı sokaklara döktü. Karın keyfini çıkaran vatandaşlar, kardan adam yapıp geleneksel kıyafetlerle süsledi.

Suudi Arabistan’ın Tebük kentinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, sokakları beyazı boyadı. Halk, 2022 yılının ilk karını kutlarken, geleneksel dans gösterileri yapıldı. Hükümet yetkilileri, kar yağışı nedeniyle yollardaki denetimi arttırdı ve bölge valisi talimatıyla acil durum planı hazırlandı. Afet ve kriz yönetim merkezi ise, sert hava koşulları nedeniyle halka dikkatli olunması gerektiği çağrısında bulundu. Suudi Arabistan’ın kuzeyinde yer alan Tebük bölgesinde, nadiren de olsa yağmur ve kar yağışı görülüyor.

 

Etiketler Suudi Arabistan'a kar
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