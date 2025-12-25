Suudi Arabistan'dan Komutanlara Ev Hapsi

Yemen’de, Geçiş Konseyi’ne karşı savaşmayı reddeden komutanlara Suudiler tarafından ev hapsı uyguladığı iddia edildi.

Güney Yemen’deki yerel basın kaynakları (Alyawm Al-Thamen gazetesi) ile askeri ve güvenlik kaynakları, Suudi Arabistan makamlarının “Vatan Kalkanı” (Dir‘u’l-Watan) güçleri içinde yer alan bazı güneyli komutanları görevden aldığını ve bu komutanlar ile ailelerine ev hapsi uyguladığını bildirdi. Kaynaklar, söz konusu adımların, komutanların Güney Geçiş Konseyi (STC) güçlerine karşı yürütülecek askeri operasyonlara katılmayı reddetmeleri nedeniyle atıldığını belirtti.

Aynı kaynaklara göre Suudi desteğiyle kurulan ve güney vilayetlerinde konuşlanan; mevcudu 20 tugayı aşan bu birlikler, Geçiş Konseyi ile yapılan bir anlaşma uyarınca esasen Husilere karşı görev yapmak üzere yapılandırılmıştı. Ancak Hadramut’taki son gelişmelerin ardından Riyad’ın bu güçleri geri çağırdığı ve güney güçleriyle çatışmaya sürüklemek istediği ileri sürüldü.

Bu girişimlerin, güneyli komutanlar arasında toplu bir itiraza yol açtığı; komutanların “iç çatışmaya girmeme” yönündeki tutumlarını yineleyerek iç savaşın parçası olmayacaklarını vurguladıkları ifade edildi.



Olayın arka planı

“Vatan Kalkanı” güçleri, Yemen Başkanlık Konseyi döneminde “yedek/rezerv” bir askeri yapı olarak duyurulan ve Suudi Arabistan tarafından desteklendiği belirtilen bir birlik olarak öne çıkıyor. Bu yapının kuruluş amacı konusunda farklı anlatımlar bulunmakla birlikte, birçok değerlendirmede birliğin Husi tehdidine karşı kullanılması hedefiyle kurgulandığı, ancak sahadaki siyasi-askeri dengelerin değişmesiyle güneydeki iç gerilimlerin parçası haline gelme riskinin arttığı vurgulanıyor. Ayrıca, bölgede tansiyonun yükseldiğine dair önemli göstergeler mevcut: STC’nin doğudaki ilerleyişi, Hadramut’taki can kayıpları, Birleşmiş Milletler’in “itidal ve tek taraflı adımlardan kaçınma” çağrıları. Bu tablo, “Vatan Kalkanı” gibi Suudi destekli yapıların hangi hatta konumlandırılacağına dair tartışmaları da büyütüyor.

Alyawm Al-Thamen, El Cezire, Reuters, Sana