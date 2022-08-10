Suudi iş insanının kürsüdeki ölüm anı kamerada
Suudi Arabistan’lı iş insanı Mohammed bin Nasser bin Wazan Al-Qahtani katıldığı bir konferansta konuşma yaptığı sırada bir anda yere yığıldı ve hayatını kaybetti.
Suudi Arabistan’lı iş insanı Mohammed bin Nasser bin Wazan Al-Qahtani, düzenlenen Arap-Afrika Konferansı’nda konuşma yapmak için kürsüye geldi.
Al-Salam Holding’in sahibi Al-Qahtani, konferansta konuşma yaptığı sırada, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi için övgü dolu sözler söylerken yere yığıldı.
İş insanın, hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Al-Qahtani'nin yere yığıldığı anlar kameraya yansırken, söz konusu görüntüler sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
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