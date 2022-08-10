Suudi iş insanının kürsüdeki ölüm anı kamerada

Suudi Arabistan’lı iş insanı Mohammed bin Nasser bin Wazan Al-Qahtani katıldığı bir konferansta konuşma yaptığı sırada bir anda yere yığıldı ve hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan’lı iş insanı Mohammed bin Nasser bin Wazan Al-Qahtani, düzenlenen Arap-Afrika Konferansı’nda konuşma yapmak için kürsüye geldi. Al-Salam Holding’in sahibi Al-Qahtani, konferansta konuşma yaptığı sırada, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi için övgü dolu sözler söylerken yere yığıldı. İş insanın, hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Al-Qahtani'nin yere yığıldığı anlar kameraya yansırken, söz konusu görüntüler sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.