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Suudi iş insanının kürsüdeki ölüm anı kamerada

Suudi Arabistan’lı iş insanı Mohammed bin Nasser bin Wazan Al-Qahtani katıldığı bir konferansta konuşma yaptığı sırada bir anda yere yığıldı ve hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan’lı iş insanı Mohammed bin Nasser bin Wazan Al-Qahtani, düzenlenen Arap-Afrika Konferansı’nda konuşma yapmak için kürsüye geldi.

Al-Salam Holding’in sahibi Al-Qahtani, konferansta konuşma yaptığı sırada, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi için övgü dolu sözler söylerken yere yığıldı.

İş insanın, hayatını kaybettiği ortaya çıktı. 

Al-Qahtani'nin yere yığıldığı anlar kameraya yansırken, söz konusu görüntüler sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

 

 

Etiketler suudi iş insanı ölüm öldü konferans Mohammed bin Nasser bin Wazan Al-Qahtani
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