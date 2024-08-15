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Suudi veliaht prens Selman'ın can korkusu

Suudi veliaht prens Selman'ın can korkusu
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ABD medyasına göre, Muhammed bin Selman, ABD ve İsrail ile anlaşma görüşmeleri yaparken, bu adımın kendi hayatını tehlikeye atabileceğini öne sürerek müzakerelerde elini güçlendirmeye çalışıyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MBS), İsrail ile normalleşme çabaları nedeniyle suikasta uğramaktan korktuğunu ABD'li Kongre üyelerine ifade ettiği bildirildi.

Çarşamba günü Virginia merkezli yayın kuruluşu Politico'da Nahal Toosi'nin imzasıyla yayınlanan köşe yazısına göre, görüşmelere ilişkin bilgi sahibi üç kaynağa atıfta bulunularak, Muhammed bin Selman'ın İsrail ile ilişkiler kurmaya devam etmek istediğini belirttiği ancak bunun hayatına mal olabileceğinden korktuğu aktarıldı.

Toosi'ye adlarının gizli kalması şartıyla konuşan kaynaklar ayrıca, Prens'in Kongre üyelerine, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail ile büyük bir anlaşma yaparak Suudi-İsrail ilişkilerini normalleştirmeye çalışırken hayatını tehlikeye attığını söylediğini de belirtti.

Enver Sedat örneğini verdi

MBS'nin İsrail ile barış anlaşması yaptıktan sonra öldürülen Mısırlı lider Enver Sedat'ı örnek göstererek, ABD'nin Sedat'ı nasıl koruduğunu sorduğu ifade edildi.

Veliaht Prens'in Gazze'de devam eden savaşın Arapların İsrail'e yönelik öfkesini arttırdığının altını çizdiği, Filistin konusu çözülmeden Suudi-İsrail normalleşmesinin çok zor olacağını belirttiği aktarıldı.

Etiketler prens prens selman çan
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