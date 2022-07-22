Tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreninde sürpriz isim!
Dünyanın merakla beklediği tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilirken töreni takip edenler arasında sürpriz isim dikkat çekti.
Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna'ya işgal girişiminin ardından dünyanın önemli tahıl merkezlerinden Ukrayna'da sevkiyat krizi yaşandı. Türkiye'nin ara buluculuk yaptığı tahıl sevkiyatı krizinde dünyanın beklediği müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in hazır bulunduğu tahıl sevkiyatı anlaşması imza törenine katıldı.
TÖRENDE SÜRPRİZ İSİM
Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen imza törenine Rus Milyarder Roman Abramovich de geldi. Rus heyetiyle birlikte törenin düzenleneceği solana gelen Abramovich töreni takip etti.
TÜRKİYE'DEKİ RUSYA-UKRAYNA BARIŞ GÖRÜŞMESİNDE DE VARDI
Rus milyarder Roman Abramovich, geçtiğimiz aylarda Dolmabahçe'de gerçekleşen tarihi Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine de katılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sırasında kameralara takılan Abramovich'in Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın hemen yanında oturduğu görülmüştü.
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