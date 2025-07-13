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Tahliye olan koğuş arkadaşının valizine girip firar etti

Tahliye olan koğuş arkadaşının valizine girip firar etti
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Fransa'da bir mahkumun tahliye olan koğuş arkadaşının valizine saklanarak cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı.

Fransa’da bir hükümlünün, hapis cezasının infazının tamamlanmasının ardından hapishaneden tahliye olan bir başka hükümlünün valizinde cezaevinden kaçtığı ortaya çıktı.

20 yaşındaki mahkumun, cuma günü ülkenin güneydoğusundaki Lyon kenti yakınlarındaki Corbas Cezaevi’nden firar ettiği açıklandı.

Yetkililer, firarinin tahliye olan arkadaşının eşyaları arasına gizlendiğini ifade etti.

Ceza infaz kurumu, olayla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

 

 

 

DHA

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Etiketler cezaevi valiz firar firar planı fransa
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